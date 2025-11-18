Skip to content

Elektrinis grandininis pjūklas Hyundai LXE2420, 2400 W, 4.5 cm

Prekės informacija

Bendrosios charakteristikos

Prekės tipas

Grandininiai pjūklai

Prekės ženklas

Hyundai

Modelis

LXE2420

Galia

2400 W

Svoris

5.2 kg

Įtampa

230 V

Nominalus dažnis

50 Hz

Grandininio pjūklo tipas

Elektrinis

Pjovimo juostos ilgis

4.5 cm

Grandinės storis

1.3 mm

Grandinės žingsnis

0.375"

Akumuliatoriaus įtampa

230 V

Akumuliatorius komplektacijoje

Taip

Antivibracinė sistema

Taip

Grandininio pjūklo komplektacija

Akumuliatorius

Privaloma garantija

24 mėn

Pastebėjai klaidą prekės aprašyme, savybių lentelėje ar nuotraukų galerijoje? Pranešk mums

Prekės atspalvis gali skirtis nuo matomo nuotraukoje.

ELEKTRINIS GRANDININIS PJŪKLAS HYUNDAI LXE2420, 2400 W, 4.5 CM

  • XE 2420 elektriniame pjūkle įrengta greito atlaisvinimo ir įtempimo sistema SDS, kuri leidžia reguliuoti grandinės įtempimą ir ją pakeisti be jokių papildomų įrankių.
  • HYUNDAI elektriniai grandininiai pjūklai skirti naudojimui buityje.
  • Visi HYUNDAI elektrinių grandininių pjūklų modeliai yra ergonomiško dizaino, juose įrengti patikimi elektros varikliai.
  • HYUNDAI elektriniai pjūklai idealiai tinka pjauti medžių kamienus, medines sijas, pjauti šakas pagal leistiną pjovimo ilgį.
  • HYUNDAI elektriniu grandininiu pjūklu galima dirbti tik su medienos medžiagomis.
Komplektuojamas rinkinys:
  • Elektrinis grandininis pjūklas - 1 vnt.
  • Grandinės kreipiamoji juosta - 1 vnt.
  • Pjūklo grandinė - 1 vnt.
  • Naudojimo instrukcija - 1 vnt.
  • Garantijos kortelė - 1 vnt.
  • Įpakavimas - 1 vnt.

