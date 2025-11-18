Elektrinis grandininis pjūklas Hyundai LXE2420, 2400 W, 4.5 cm

Prekės informacija
Prekės tipas
Prekės ženklas
Modelis
LXE2420
Galia
2400 W
Svoris
5.2 kg
Įtampa
230 V
Nominalus dažnis
50 Hz
Grandininio pjūklo tipas
Pjovimo juostos ilgis
4.5 cm
Grandinės storis
1.3 mm
Grandinės žingsnis
0.375"
Akumuliatoriaus įtampa
230 V
Akumuliatorius komplektacijoje
Taip
Antivibracinė sistema
Taip
Grandininio pjūklo komplektacija
Akumuliatorius
Privaloma garantija
24 mėn
- XE 2420 elektriniame pjūkle įrengta greito atlaisvinimo ir įtempimo sistema SDS, kuri leidžia reguliuoti grandinės įtempimą ir ją pakeisti be jokių papildomų įrankių.
- HYUNDAI elektriniai grandininiai pjūklai skirti naudojimui buityje.
- Visi HYUNDAI elektrinių grandininių pjūklų modeliai yra ergonomiško dizaino, juose įrengti patikimi elektros varikliai.
- HYUNDAI elektriniai pjūklai idealiai tinka pjauti medžių kamienus, medines sijas, pjauti šakas pagal leistiną pjovimo ilgį.
- HYUNDAI elektriniu grandininiu pjūklu galima dirbti tik su medienos medžiagomis.
- Elektrinis grandininis pjūklas - 1 vnt.
- Grandinės kreipiamoji juosta - 1 vnt.
- Pjūklo grandinė - 1 vnt.
- Naudojimo instrukcija - 1 vnt.
- Garantijos kortelė - 1 vnt.
- Įpakavimas - 1 vnt.
